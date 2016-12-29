Ростовский туман задержал несколько самолетов
Утром донскую столицу окутал туман. Вкупе с гололедом погода устроила испытание жителям и гостям Ростова. В некоторых местах видимость не превышает 100 метров. Из-за низкой облачности в Ростовском аэропорту изменилось расписание — несколько рейсов задержаны по метеоусловиям. Пока есть данные о задержке самолетов из Москвы — аэропорты Внуково и Шереметьево, а также с опозданием прилетит борт из Салоников. Мы следим за ситуацией.
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