Ростовский туман задержал несколько самолетов

Утром донскую столицу окутал туман. Вкупе с гололедом погода устроила испытание жителям и гостям Ростова. В некоторых местах видимость не превышает 100 метров. Из-за низкой облачности в Ростовском аэропорту изменилось расписание — несколько рейсов задержаны по метеоусловиям. Пока есть данные о задержке самолетов из Москвы — аэропорты Внуково и Шереметьево, а также с опозданием прилетит борт из Салоников. Мы следим за ситуацией.