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ОБЩЕСТВО

Ростовский туман задержал несколько самолетов

10:45 Четверг, 29.12.2016

Утром донскую столицу окутал туман. Вкупе с гололедом погода устроила испытание жителям и гостям Ростова. В некоторых местах видимость не превышает 100 метров. Из-за низкой облачности в Ростовском аэропорту изменилось расписание — несколько рейсов задержаны по метеоусловиям. Пока есть данные о задержке самолетов из Москвы — аэропорты Внуково и Шереметьево, а также с опозданием прилетит борт из Салоников. Мы следим за ситуацией.

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