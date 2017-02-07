Ростовский Водоканал ответственным абонентам подарил iPhone 7 и деньги

Нет долгов за услуги водоснабжения — получи седьмой «Айфон» и денежные призы. Ростовский Водоканал решил поощрять исправно оплачивающих коммунальные платежи. Такого подарка к Нового году Фаина Явруева даже не ждала. И когда позвонили из Водоканала и поздравили с победой в розыгрыше, где главный приз — последний «Айфон», поверила не сразу. И всё только за то, что целый год исправно платила по счетам.

«По пяти акциям платим — воду, свет, газ, мусор — и такого не было. И вдруг Водоканал, первый раз, и мы попали. Это чудо! Год петуха. Не даром я ношу яркую косынку. Я вам так благодарна всем. Для меня это неожиданно», — говорит победитель розыгрыша Фаина Явруева.

Помимо главного, есть еще три приза — по 10 тысяч рублей, 10 призов — по 5 тысяч и 50 — по тысяче на лицевой счет на оплату услуг Водоканала. Розыгрыш среди исправных плательщиков Водоканал Ростова провел впервые. Победителей и призеров выбирал компьютер, случайной выборкой. Такой же розыгрыш с призами по 50 тысяч рублей провели и среди ТСЖ, ЖСК и ТСН.

«Борюсь с должниками. Очень упорно борюсь. Всегда следим очень за тем, чтобы все было вовремя оплачено. Приятно. Очень приятно. Спасибо. Это неожиданно было. Такого почти за 3 года моей работы впервые такое «, — говорит председатель ТСЖ «Думенко, 1/5″ Галина Перлова.

«Спасибо еще раз хочу сказать всем нашим абонентам. Но особенно тем, кто платит вовремя. И собственно, вручив призы небольшой группе, мы сегодня благодарим и поздравляем абсолютно всех, кто платит за воду и канализацию вовремя. Всем вам большое спасибо и всех с наступающим Новым годом», — говорит заместитель генерального директора АО «Ростовводоканал» по сбытовой деятельности Владимир Петухов.

Такой акцией Водоканал стимулирует всех абонентов в 2017-м платить по счетам без задержек. А компания, в свою очередь, обещает к следующему новому году розыгрыш повторить.