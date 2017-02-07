Ростовский Водоканал ответственным абонентам подарил iPhone 7 и деньги
Нет долгов за услуги водоснабжения — получи седьмой «Айфон» и денежные призы. Ростовский Водоканал решил поощрять исправно оплачивающих коммунальные платежи. Такого подарка к Нового году Фаина Явруева даже не ждала. И когда позвонили из Водоканала и поздравили с победой в розыгрыше, где главный приз — последний «Айфон», поверила не сразу. И всё только за то, что целый год исправно платила по счетам.
«По пяти акциям платим — воду, свет, газ, мусор — и такого не было. И вдруг Водоканал, первый раз, и мы попали. Это чудо! Год петуха. Не даром я ношу яркую косынку. Я вам так благодарна всем. Для меня это неожиданно», — говорит победитель розыгрыша Фаина Явруева.
Помимо главного, есть еще три приза — по 10 тысяч рублей, 10 призов — по 5 тысяч и 50 — по тысяче на лицевой счет на оплату услуг Водоканала. Розыгрыш среди исправных плательщиков Водоканал Ростова провел впервые. Победителей и призеров выбирал компьютер, случайной выборкой. Такой же розыгрыш с призами по 50 тысяч рублей провели и среди ТСЖ, ЖСК и ТСН.
«Борюсь с должниками. Очень упорно борюсь. Всегда следим очень за тем, чтобы все было вовремя оплачено. Приятно. Очень приятно. Спасибо. Это неожиданно было. Такого почти за 3 года моей работы впервые такое «, — говорит председатель ТСЖ «Думенко, 1/5″ Галина Перлова.
«Спасибо еще раз хочу сказать всем нашим абонентам. Но особенно тем, кто платит вовремя. И собственно, вручив призы небольшой группе, мы сегодня благодарим и поздравляем абсолютно всех, кто платит за воду и канализацию вовремя. Всем вам большое спасибо и всех с наступающим Новым годом», — говорит заместитель генерального директора АО «Ростовводоканал» по сбытовой деятельности Владимир Петухов.
Такой акцией Водоканал стимулирует всех абонентов в 2017-м платить по счетам без задержек. А компания, в свою очередь, обещает к следующему новому году розыгрыш повторить.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
А вот мне Ростовводоканал начислил лишних 20 000 руб за водоснабжение и водоотведение по нормативу (без счетчиков) на УМЕРШИХ жильцов и вот уже месяц я безрезультатно пытаюсь получить перерасчет, а воз и ныне там. И это не смотря на то, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года № 354 (гл.VIII п. 91) перерасчет должен быть произведен в срок не более пяти рабочих дней! Видимо айфоны подарили, нужно же как-то компенсировать свои затраты… авось устанут люди просить перерасчета, махнут рукой, да и заплатят все, что им выставили!