Прикоснуться к живой природе стало дороже. Сегодня, 19 мая, Ростовский зоопарк поднял цены на билеты. Взрослому за вход придётся заплатить 200 рублей, детский билет обойдется в 100 рублей. Новые цены действуют в будние и выходные дни в зимний и летний периоды работы зоосада. Приобретенные ранее билеты действительны. Добавим, стоимость входа в зоопарк возросла в два раза. На что потратят вырученные средства нам рассказали в пресс-службе Ростовского зоопарка.

«Повышение стоимости было необходимой мерой, так как сейчас у нас планируются масштабные изменения — ремонты, окраска вольеров, строительство новых вольеров, открытие новых экспозиции. Это делается как раз делаются за те средства, которые зоопарк получает от входного билета. Последний раз цены в зоопарке менялись в 2003 году, поэтому та цена, которая была до сегодняшнего дня, уже совершенно потеряла свою актуальность», — рассказала пресс-секретарь зоопарка Ростова-на-Дону Валерия Латанова.