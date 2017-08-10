Ростовский зоопарк поднял цены на билеты
Прикоснуться к живой природе стало дороже. Сегодня, 19 мая, Ростовский зоопарк поднял цены на билеты. Взрослому за вход придётся заплатить 200 рублей, детский билет обойдется в 100 рублей. Новые цены действуют в будние и выходные дни в зимний и летний периоды работы зоосада. Приобретенные ранее билеты действительны. Добавим, стоимость входа в зоопарк возросла в два раза. На что потратят вырученные средства нам рассказали в пресс-службе Ростовского зоопарка.
«Повышение стоимости было необходимой мерой, так как сейчас у нас планируются масштабные изменения — ремонты, окраска вольеров, строительство новых вольеров, открытие новых экспозиции. Это делается как раз делаются за те средства, которые зоопарк получает от входного билета. Последний раз цены в зоопарке менялись в 2003 году, поэтому та цена, которая была до сегодняшнего дня, уже совершенно потеряла свою актуальность», — рассказала пресс-секретарь зоопарка Ростова-на-Дону Валерия Латанова.
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Жаль,зарплата осталась та же. И пенсии небольшие. Сделайте хотя бы дет .билет до 18 лет,как в Москве,чтобы дети одни ходили!
Сколько стоят билеты по выходным!?
Сколько стоят билеты в выходные дни?!