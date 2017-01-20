Ростовский зоопарк показал новорожденного слоненка

Сегодня в ростовском зоопарке прошла большая пресс-конференция, главной темой которой стало рождение второго детёныша слонихи Синты. Малышка появилась на свет в ночь на среду 18 января.

Малышка чувствует себя хорошо, ребенок достаточно крупный — вес 130 килограммов. Напомним, Синта и Юма — родители новорожденной — приехали в Ростов по программе обмена из Германии около семи лет назад. Тогда Синта приехала уже беременная Ситарой — своей первой дочкой.

«Первому нашему слоненку, рожденному в Ростовском зоопарке — уже 6 лет. Но Синта уже приехала беременная. А эта малышка — первый слоненок, сделанный в Ростове», — говорит ведущий экскурсовод Ростовского зоопарка Татьяна Голубинцева.

Новорожденная самочка находится рядом с мамой. Синту вместе с малышкой, которую она кормит молоком, держат в отдельном вольере. Посетителям их пока не показывают — чтобы не пугать малышку и не волновать Синту. Но для журналистов сделали исключение. Слоненок будет находиться с мамой около двух лет. Ожидается, что ежедневно самочка будет набирать около килограмма, и к году достигнет веса более 400 килограммов.

Имя малышке пока не придумали. Возможно, объявят конкурс среди посетителей зоопарка. По всем правилам, имя слоненка должно начинаться с первых двух букв имени мамы — напомним, маму зовут Синта.

Насчет будущего слоненка тоже пока ничего не известно. Но как говорят в Ростовском зоопарке, места в слоновнике хватит всем — он рассчитан на четырех взрослых слонов и трех малышей.