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ОБРАЗОВАНИЕ

Ростовским школьникам объяснят ‘Трудные вопросы в биологии’

11:15 Вторник, 24.01.2017

Для ростовских школьников 26 января в 15 часов пройдет консультация «Трудные вопросы в биологии». Она пройдет в предметной лаборатории школы №10. Тема — «Решение биологических задач с развернутым ответом».

Как пояснили в администрации Ростова, консультация пройдет в рамках муниципального проекта «Одаренные дети». Ее проведет Татьяна Шустанова — кандидат биологических наук, доцент кафедры общей и клинической биохимии № 2 РостГМУ Минздрава РФ, председатель предметной комиссии ЕГЭ по биологии Ростовской области.

Ссылка для участия школьников 10-11 классов в видеотрансляции: https://meet.lync.com/rostov/school10/L1KFV95C

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