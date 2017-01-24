Ростовским школьникам объяснят ‘Трудные вопросы в биологии’

Для ростовских школьников 26 января в 15 часов пройдет консультация «Трудные вопросы в биологии». Она пройдет в предметной лаборатории школы №10. Тема — «Решение биологических задач с развернутым ответом».

Как пояснили в администрации Ростова, консультация пройдет в рамках муниципального проекта «Одаренные дети». Ее проведет Татьяна Шустанова — кандидат биологических наук, доцент кафедры общей и клинической биохимии № 2 РостГМУ Минздрава РФ, председатель предметной комиссии ЕГЭ по биологии Ростовской области.

Ссылка для участия школьников 10-11 классов в видеотрансляции: https://meet.lync.com/rostov/school10/L1KFV95C