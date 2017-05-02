Ростовскому музею краеведения исполнилось 107 лет

1 мая исполнилось 107 лет со Дня основания Ростовского областного музея краеведения. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы.

Музей появился в 1910 году. Идея его создания принадлежит городскому голове Ростова-на-Дону Андрею Матвеевичу Байкову. Сегодня он один из крупнейших на юге России. Его коллекции насчитывают более 375 тысяч предметов.