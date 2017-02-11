Ростовстат проведет в Таганроге обследование рабочей силы
С 13 по 19 февраля в Таганроге проведут обследование рабочей силы. Об этом сообщает местная администрация со ссылкой на Ростовстат.
Цель — получение информации о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных, уровне экономической активности и безработицы.
Опрашивающих снабдят удостоверениями Федеральной службы госстатистики, которые они должны будут предъявлять.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.