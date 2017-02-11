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ОБЩЕСТВО

Ростовстат проведет в Таганроге обследование рабочей силы

9:30 Суббота, 11.02.2017

С 13 по 19 февраля в Таганроге проведут обследование рабочей силы. Об этом сообщает местная администрация со ссылкой на Ростовстат.

Цель — получение информации о численности и составе экономически активного населения, занятых и безработных, уровне экономической активности и безработицы.

Опрашивающих снабдят удостоверениями Федеральной службы госстатистики, которые они должны будут предъявлять.

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