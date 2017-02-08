‘Ростовводоканал’ обещал разобраться с очередями и квитанциями

Опять очереди, опять в расчетные центры Водоканала, опять чиновникам наплевать на людей. Сотни ростовчан по несколько дней вынуждены стоять в очереди, чтобы узнать, почему в квитанции за воду у них указан долг, хотя они ежемесячно исправно платят. В мае уже была подобная история, сейчас она повторяется.

Улица 1-я Баррикадная, 23, начало девятого утра, жуткий мороз и ветер. А люди стоят на улице в ожидании своей очереди. И такая картина здесь практически каждый день.

«Безобразие. Безобразие самое настоящее. Ужас один», — возмущен ростовчанин.

В коридоре не протолкнуться, удобств никаких, эмоциональный фон повышен. В сегодняшнем списке очередников — 29 человек. Холодно, многие не решились прийти — предполагают ожидающие. А вот накануне в перечне была 181 фамилия.

«Когда платили мы в общей квитанции, за горячую и за холодную, было все нормально. Редко, когда кто обращался. Как только перешли с октября в Водоканал, вот эта чехарда по 700 человек очереди началась», — говорит ростовчанин.

Этот абонентский пункт обслуживает жителей Железнодорожного и Советского районов. И у большинства пришедших вопрос — почему в квитанциях некорректно отражаются платежи, ниоткуда возникают долги и пени?

«Серьезные ошибки. Например, долг на начало предыдущего месяца 2773 рубля. Оплачено вовремя. Дата 24.12. В начале этого месяца пишут долг на начало — 5 тысяч рублей. Начислено 780 рублей. Итого 3300 за воду. Откуда эта цифра — непонятно», — говорит один из стоящих в очереди.

«Показания, которые мы передаем, оплачиваем в Сбербанке. Там есть графа «Предыдущие» «Настоящие» показания. Все это передали. Оказывается, к ним почему-то не доходят. И поэтому выставляют долги», — говорит ростовчанин.

Мы обратились за комментарием в Водоканал. Там рассказали, что 1 ноября предприятие расторгло договор с агентом, начислявшим оплату, и теперь абоненты взаимодействуют с поставщиком воды напрямую.

«Были переданы база данных, в которой не всегда корректно были указаны показания приборов, количество проживающих. Сейчас приходится производить большую сверку», — говорит пресс-секретарь «Ростовводоканала» Андрей Крюков.

На вопрос о том, почему ошибки возникают вновь и вновь, Андрей Крюков ответил, что в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно. По поводу очередей в Водоканале заверяют, что жители Западного могут обращаться в любые абонентские пункты. Их в Ростове шесть.

«Мы сейчас ведем модернизацию пунктов приема. Это касается Баррикадной, Орбитальной. К весне будет сделано. Будут расширены залы, сделана электронная очередь, добавлено количество операторов», — говорит пресс-секретарь «Ростовводоканала» Андрей Крюков.

Кстати, мы побывали сегодня на Орбитальной, 3. Там, судя по обращениям ростовчан, тоже нередки очереди. Встретили нас требованиями выключить камеру. Но сегодня здесь было спокойно, никаких очередей, хотя, говорят, вчера было достаточно много народу.

«Все в порядке, все нормально. Единственное, конечно, далековато. Октябрьский район — и сюда. Я из Октябрьского района», — говорит ростовчанка.

В абонентском пункте Водоканала на Орбитальной, 3 нас встретили не очень гостеприимно, хотя почему нам нельзя производить здесь съемку, внятно объяснить не смогли, хотя мы справедливо отметили, что сегодня здесь очередей нет.

Кто вернет клиентам потерянное время — с таким вопросом мы в Водоканал не обращались. Что касается базы данных, с ней там пообещали разобраться в течение недели, а обустроить пункты приема к весне.