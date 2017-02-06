Рождение зимой: в табуне донских мустангов появился жеребенок

В табуне донских мустангов появился жеребенок. Об этом рассказал заместитель директора биосферного заповедника «Ростовский» Александр Липкович. Какого пола малыш, биологи разглядеть не успели. Испуганный появлением человека, жеребенок убежал. По словам ученых, рождение жеребят обычно происходит весной и летом. Донские мустанги — исключение. У одомашненных лошадей сбиты биологические ритмы. Поэтому нередко жеребята появляются в лютые морозы.