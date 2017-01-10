Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Рождественскую ёлку для детей провели в театре имени Горького

13:04 Вторник, 10.01.2017

Глава Донской митрополии Меркурий поздравил с Рождеством донских ребятишек. В театре имени Горького собрались более тысячи мальчиков и девочек, большинство из них участники и победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний. Юных гостей Рождественской елки поприветствовали митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и губернатор Василий Голубев. После музыкальной сказки «Звездолет для деда Мороза» каждый из юных гостей праздника получил рождественский подарок.

Еще темы рубрики

10 января 2017
Рождественскую ёлку для детей провели в театре имени Горького
09 января 2017
Бронзовый Кот Сосискин из Ростова поселится на набережной Ялты
09 января 2017
Над лентой ‘Колыбель’, победившей в Голливуде, работал дончанин
голубев
09 января 2017
Тысяча юных жителей Дона посетили губернаторскую рождественскую ёлку

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Петя 10.01.2017

Как можно «провести для детей» хвойное дерево?