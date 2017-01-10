Рождественскую ёлку для детей провели в театре имени Горького

Глава Донской митрополии Меркурий поздравил с Рождеством донских ребятишек. В театре имени Горького собрались более тысячи мальчиков и девочек, большинство из них участники и победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний. Юных гостей Рождественской елки поприветствовали митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий и губернатор Василий Голубев. После музыкальной сказки «Звездолет для деда Мороза» каждый из юных гостей праздника получил рождественский подарок.