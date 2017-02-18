Руководитель ‘Южной электрической компании’ обманул дольщиков на 103 млн

В Ростове прокуратура Кировского района поддержала гособвинение в отношении руководителя ЗАО «ЮЭК». Он обвиняется в крупном мошенничестве. Мужчине уже вынесен приговор, но в законную силу он еще не вступил, подчеркнули в ведомстве.

Было установлено, что обвиняемый, действуя вместе с еще одним мошенником, в течение пяти лет под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирного дома на ул. Ленина в г. Ростове-на-Дону (Балка Безымянная) похитил деньги дольщиков на общую сумму более 103 млн рублей.

Руководитель «Южной электрической компании» признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.