Руководство ФК ‘Ростов’ рассматривает приобретение Павла Могилевца
Футбольный клуб «Ростов» ведет переговоры с «Зенитом» по поводу возможного приобретения или аренды полузащитника Павла Могилевца. Это сообщил накануне первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, «желто-синие» планируют усилить среднюю линию команды. Возможность обмена с доплатой Кристиана Нобоа на Павла Могилевца Гуськов оставил без комментария.
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