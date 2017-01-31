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Руководство ФК ‘Ростов’ рассматривает приобретение Павла Могилевца

15:28 Вторник, 31.01.2017

Футбольный клуб «Ростов» ведет переговоры с «Зенитом» по поводу возможного приобретения или аренды полузащитника Павла Могилевца. Это сообщил накануне первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. По его словам, «желто-синие» планируют усилить среднюю линию команды. Возможность обмена с доплатой Кристиана Нобоа на Павла Могилевца Гуськов оставил без комментария.

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