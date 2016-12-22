‘Русские медведи’ из Ростова — сильнейшие в стране
«Русские медведи» стали лучшими в стране. Команда из Ростовской области стала победителем чемпионата России по регболу. Соревнования проходили в Екатеринбурге. Борьбу за награды вели сильнейшие команды из Чувашии, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Рязани, Владивостока и Ростова-на-Дону. Донская дружина успешно провела все встречи и в финале обыграла соперников из Чувашии, став двукратным чемпионом страны. Этот вид спорта объединяет в себе элементы баскетбола, борьбы и регби. Самостоятельным он стал чуть больше 10 лет назад, прежде игры проводили как разминку для борцов.
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