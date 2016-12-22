Лента новостей

СПОРТ

‘Русские медведи’ из Ростова — сильнейшие в стране

17:53 Четверг, 22.12.2016

«Русские медведи» стали лучшими в стране. Команда из Ростовской области стала победителем чемпионата России по регболу. Соревнования проходили в Екатеринбурге. Борьбу за награды вели сильнейшие команды из Чувашии, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Рязани, Владивостока и Ростова-на-Дону. Донская дружина успешно провела все встречи и в финале обыграла соперников из Чувашии, став двукратным чемпионом страны. Этот вид спорта объединяет в себе элементы баскетбола, борьбы и регби. Самостоятельным он стал чуть больше 10 лет назад, прежде игры проводили как разминку для борцов.

Еще темы рубрики

22 декабря 2016
‘Русские медведи’ из Ростова — сильнейшие в стране
22 декабря 2016
Резкие колебания температуры воздуха для Дона — явление нормальное
22 декабря 2016
Ростов — Салехард: минус 5 — минус 50
22 декабря 2016
Ростовчан и гостей города приглашают на субботнюю ярмарку

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.