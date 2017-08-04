«Русские Витязи» и «Беркуты» устроят в небе над Ростовом авиашоу
Авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» и «Беркуты» устроят шоу в небе над Ростовом-на-Дону. Как рассказали в правительстве региона, запланировано два выступления. Первое состоится 2 сентября на аэродроме Центральный на Военведе. Там пройдет день открытых дверей с показательными выступлениями авиаторов.
А на следующий день летчики поднимутся в небо над ростовской набережной. Здесь будет проходить акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор».
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