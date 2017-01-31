Рыбаки Камчатки привезли в донскую столицу дары моря

Рыбаки Камчатки привезли свежий улов в донскую столицу. Вся продукция доставляется на прилавки в готовом виде, без заморозки, чтобы сохранить вкус и полезные вещества. Где можно приобрести дальневосточные деликатесы?

Дары Охотского моря вновь привезли в донскую столицу — на проспекте Нагибина перед «ДонЭкспоцентром» открылась выставка камчатской рыбы. На прилавках богатый выбор: палтус, чавыча, белорыбица, кижуч и, конечно, гордость камчатских рыбаков — красная икра.

На выставке есть рыба холодного и горячего копчения, в рулетах и целыми пластами. Продукция самого высокого качества и изготовлена по государственным стандартам, уверяет производитель.

«Рыба, предоставленная на ярмарке, доставляется напрямую с рыболовецких предприятий Камчатского края, транспортируется в пункт переработки в незамороженном виде. Сохраняет все полезные качества и свойства», — рассказывает ведущий технолог рыбоперерабатывающего предприятия Антон Лапцевич.

Приобрести товар можно на площадке перед «ДонЭкспоцентром» до 5 февраля включительно.