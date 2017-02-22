Рыбаки Камчатки привезли в донскую столицу дары моря

Подготовится к главному февральскому празднику поможет ярмарка камчатской рыбы. На 23 февраля на столе должны быть полезные деликатесы. Чем порадовать мужское население?

Дары Охотского моря и Тихого океана вновь привезли в донскую столицу. На проспекте Нагибина перед «ДонЭкспоцентром» открылась выставка камчатской рыбы. На прилавках богатый выбор — палтус, чавыча, белорыбица, кижуч и, конечно, гордость камчатских рыбаков — красная икра.

Рыба холодного и горячего копчения, в рулетах и целыми пластами. Производители уверяют, что качество на высоте. Морепродукты изготавливают по государственным стандартам и не замораживают при транспортировке. Это позволяет сохранить полезные вещества. Всё это продукты натурального копчения на древесине яблони, вишни и ольхи — пород, которые традиционно используют в приготовлении деликатесов.

«Рыба, предоставленная на ярмарке, доставляется напрямую с рыболовецких предприятий Камчатского края, транспортируется в пункт переработки в незамороженном виде, сохраняя все полезные качества и свойства», — рассказывает ведущий технолог рыбоперерабатывающего предприятия Антон Лапцевич.

Приобрести товар можно на площадке перед «ДонЭкспоцентром» до 26 февраля включительно.