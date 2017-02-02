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ОБЩЕСТВО

Рыбаки Камчатки привезли в донскую столицу дары моря

21:26 Среда, 11.01.2017

Настоящий гастрономический праздник обещают организовать ростовчанам камчатские рыболовы. Завтра в «ДонЭкспоцентре» на Нагибина — это бывший «ВертолЭкспо» — развернут продажу деликатесов.

Доставят товар до прилавков без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты и витамины E, D, A. Коптят улов на натуральных ольховых, вишнёвых и яблоневых опилках. До 18 января с 10-ти часов утра и до 18 часов в павильоне «Камчатская рыба» можно купить палтус, кижуч, икру, белорыбицу и королеву лососёвых — чавычу.

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дальневосточник 01.02.2017

хуже корюшки не ел, одна соль. Зачем втюхивать Ростовчанам, то, что сами камчадалы никогда есть не будут»