Рынок на Темернике в Ростове оцепил ОМОН

Срочная новость. В Ростове-на-Дону бойцы ОМОНа оцепили крупный вещевой рынок в районе Верхний Темерник. Сотрудники Росгвардии и полиции проводят профилактическое мероприятие по розыску мигрантов-нелегалов. Торговля приостановлена. Подробности вы сможете узнать в следующем выпуске передачи «ВЕСТИ.Дон».