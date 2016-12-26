Рынок на Темернике в Ростове оцепил ОМОН
Срочная новость. В Ростове-на-Дону бойцы ОМОНа оцепили крупный вещевой рынок в районе Верхний Темерник. Сотрудники Росгвардии и полиции проводят профилактическое мероприятие по розыску мигрантов-нелегалов. Торговля приостановлена. Подробности вы сможете узнать в следующем выпуске передачи «ВЕСТИ.Дон».
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За рынком есть гаражный кооператив. вот там и живут нелегалы. И на другой стороне реки там же в гаражах живут нелегалы