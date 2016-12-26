Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Рынок на Темернике в Ростове оцепил ОМОН

15:11 Понедельник, 26.12.2016

Срочная новость. В Ростове-на-Дону бойцы ОМОНа оцепили крупный вещевой рынок в районе Верхний Темерник. Сотрудники Росгвардии и полиции проводят профилактическое мероприятие по розыску мигрантов-нелегалов. Торговля приостановлена. Подробности вы сможете узнать в следующем выпуске передачи «ВЕСТИ.Дон».

Еще темы рубрики

26 декабря 2016
Секретарем регионального отделения ‘Единой России’ стал Александр Ищенко
26 декабря 2016
На Верхнем Темернике в Ростове искали нелегальных мигрантов
26 декабря 2016
Рынок на Темернике в Ростове оцепил ОМОН
26 декабря 2016
27 и 28 декабря в Ростове вновь будут отключать свет

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Петрович 26.12.2016

За рынком есть гаражный кооператив. вот там и живут нелегалы. И на другой стороне реки там же в гаражах живут нелегалы