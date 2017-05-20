Рядом с Центральным рынком Ростова нашли опасную молочную продукцию

На улице Станиславского — рядом с Центральным рынком Ростова — постоянно возникают стихийные точки продажи продуктов. В администрации города подчеркивают, что такая торговля незаконна и может нанести вред здоровью покупателей.

В результате очередного рейда у продавцов, которые торговали прямо с земли, изъяли и уничтожили 14 кг молочной продукции. Естественно, творог, молоко и сметану никто перед реализацией не проверял, санитарных документов на продукцию не было. В отношении продавцов составлены протоколы об административном правонарушении.