Рядом с Центральным рынком Ростова нашли опасную молочную продукцию
11:40 Суббота, 20.05.20172
На улице Станиславского — рядом с Центральным рынком Ростова — постоянно возникают стихийные точки продажи продуктов. В администрации города подчеркивают, что такая торговля незаконна и может нанести вред здоровью покупателей.
В результате очередного рейда у продавцов, которые торговали прямо с земли, изъяли и уничтожили 14 кг молочной продукции. Естественно, творог, молоко и сметану никто перед реализацией не проверял, санитарных документов на продукцию не было. В отношении продавцов составлены протоколы об административном правонарушении.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
А как обычно проверяют? Так этого кило мне, этого,этого и этого!проверка закончилась)
А как обычно проверяют? Так этого кило мне, этого,этого и этого!проверка закончилась)