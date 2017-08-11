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ОБЩЕСТВО

РЖД завершило строительно-монтажные работы на ветке в обход Украины

15:58 Пятница, 11.08.2017

Снимок экрана 2017-08-11 в 15.58.06

РЖД завершило строительно-монтажные работы на ветке в обход Украины. Магистраль станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. Как сообщает пресс-служба перевозчика, на линии Журавка — Миллерово уже начали пусконаладочные работы и тестирование отдельных участков магистрали. Пробный грузовой поезд прошел от станции Журавка до станции Боченково. Движение пассажирских поездов на линии планируют открыть к концу осени. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит по территориям Воронежской и Ростовской областей.

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