РЖД завершило строительно-монтажные работы на ветке в обход Украины
РЖД завершило строительно-монтажные работы на ветке в обход Украины. Магистраль станет частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. Как сообщает пресс-служба перевозчика, на линии Журавка — Миллерово уже начали пусконаладочные работы и тестирование отдельных участков магистрали. Пробный грузовой поезд прошел от станции Журавка до станции Боченково. Движение пассажирских поездов на линии планируют открыть к концу осени. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит по территориям Воронежской и Ростовской областей.
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