С 17 февраля в Ростове изменится расписание вечерней городской электрички

С 17 февраля расписание вечерней «Городской электрички», которая ходит по пятницам, будет изменено. Об этом сообщает портал rostov-transport.info.

Так отправление поезда от Пригородного железнодорожного вокзала будет происходить в 15 часов 31 минуту, вместо 17 часов. Прибытие на конечную станцию Кизитеринка запланировано на 16 часов 4 минуты, вместо 17 часов 40 минут. Добавим, у этой электрички отменят остановки Ростов-Товарная, Орджоникидзе, Развилка и Красный Аксай.

Затем она отправится от станции Кизитеринка в 17 часов 16 минут, вместо 18 часов 2 минут и прибудет на Ростов-Западный в 18 часов 6 минут, вместо 18 часов 52 минут, со всеми остановками. График поезда от Ростов-Западного до Пригородного железнодорожного вокзала не изменится: отправление в 19 часов 40 минут, прибытие — в 20 часов 1 минуту.