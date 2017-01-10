С 19 января по Станиславского разрешать ездить только трамваям

Проезд по улице Станиславского закроют 19 января. Как сообщает департамент автодорог Ростова, движение там будет разрешено только трамваям. Автомобилисты не смогут проехать на участке от проспекта Театрального до переулка Семашко.

Ограничения введут из-за реконструкции Станиславского. Там должны заменить коммуникации, заново обустроить ливневую канализацию и увеличить ширину проезжей части. Тротуары замостят цветной плиткой и поставят на них кадки с можжевельником и туей. Работы должны выполнить в течение года, а полностью окончить ремонт улицы планируют не позже 31 мая 2018 года.