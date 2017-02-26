С 27 февраля по 3 марта сотни ростовчан почувствуют нехватку света

На нескольких десятках ростовских улиц с 27 февраля по 3 марта будут отключать свет. Как пояснили в городской администрации со ссылкой на пресс-службу электросетей, эта вынужденная мера связана с проведением ремонтных работ.

Свет будут отключать в указанные дни с 9 до 17 часов по ул. Владиленская, 9-53, 2-44; ул. Кржижановского, 1-45, 2-66; пер. Герцена, 29-61; пер. Норильский, 2-6, 1-5; пер. Боковский, 1-9; пер. Рационализаторский, 1-31, 2-24; ул. Солидарности, 226-236, 219-279; ул. Кржижановского, 207-235, 236-252; пер. Роговский, 1-69, 2-44; пер. Гарибальди, 1-33, 2-26; ул. Детская, 221-263, 196-244; ул. Равенства, 36-64, 41-67; пер. Минский, 1-39, 2-38; ул. Лесозащитная, 25-37; ул. Двинская, 19-37, 46-66; ул. 26 июня, 51-99, 48-96; ул. Печорская, 36-56, 31-51; ул. Волжская, 51-97, 56-104; ул. Камская, 57-99, 44-88; ул. Т. Дона, 61-77, 46-60; пер. Читинский, 1-23, 2-26 пер. Иркутский, 1-51, 2-48; пер. Архангельский, 1-29, 2-28.