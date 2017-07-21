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ОБЩЕСТВО

С начала года 156 донских ветеранов приобрели благоустроенное жилье

11:41 Пятница, 21.07.2017

С начала года на Дону за счет средств федерального бюджета 156 ветеранов приобрели благоустроенное жилье. Как сообщает сайт донского правительства, на эти цели израсходовано около 200 миллионов рублей.

«Всего за время реализации программы квадратные метры получили более 7 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. В 2017 году планируется обеспечить жильем около 200 ветеранов. На эти цели будет направлено 239 миллионов рублей», — прокомментировал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

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