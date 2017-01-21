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ПРОИСШЕСТВИЯ

С начала года на Дону произошло 67 ДТП с участием пешеходов

10:38 Суббота, 21.01.2017

Госавтоинспекция Дона сообщает о том, что в регионе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Так с начала 2017 года произошло 67 таких аварий, в них погибли девять человек, 60 получили ранения. При этом основными причинами трагедий являются нарушения ПДД.

В связи с этим сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности. Если в зоне видимости имеется надземный или подземный пешеходный переход, воспользуйтесь им — это наиболее безопасный способ перейти проезжую часть. Не выходите на дорогу из-за припаркованного транспорта, не перебегайте проезжую часть перед близко идущим автомобилем.

Помните, что в тёмное время суток, особенно вне населённых пунктов, водителю сложно заметить пешехода на проезжей части. Чтобы стать заметнее на дороге необходимо использовать светоотражающие элементы. Водителям должны быть особенно внимательными при приближении к переходам, а также в микрорайонах образовательных организаций.

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