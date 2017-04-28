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ОБЩЕСТВО

«С Победой в сердце» о Кравченко Николае Дмитриевиче

15:55 Пятница, 28.04.2017

Николай Кравченко рассказывает о своем дедушке Кравченко Николае Дмитриевиче.

Проект «С Победой в сердце. Я помню. Я пишу» организовала ГТРК «Дон-ТР» совместно с областным министерством образования и Московским индустриальным банком.

Все видео проекта можно увидеть здесь.

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