Лента новостей

ОБЩЕСТВО

«С Победой в сердце» о Войтенко Филиппе Васильевиче

22:09 Пятница, 05.05.2017

Татьяна Гвоздева рассказывает о своем дедушке Войтенко Филиппе Васильевиче.

Проект «С Победой в сердце. Я помню. Я пишу» организовала ГТРК «Дон-ТР» совместно с областным министерством образования и Московским индустриальным банком.

Все видео проекта можно увидеть здесь.

Страница проекта в VK
Страница проекта в FB
Страница проекта в OK

Еще темы рубрики

05 мая 2017
«С Победой в сердце» о Войтенко Филиппе Васильевиче
04 мая 2017
«С Победой в сердце» о Казаченко Иване Захаровиче
03 мая 2017
«С Победой в сердце» об Ануфриевых Борисе Степановиче и Петре Степановиче
28 апреля 2017
«С Победой в сердце» о Кравченко Николае Дмитриевиче

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.