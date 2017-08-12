С понедельника некоторые ростовчане останутся без света

Из-за ремонтных и профилактических работ на линиях электропередач на некоторых улицах Ростова с 14 по 18 августа будут отключать свет. Об этом сообщает пресс-служба администрации южной столицы со ссылкой на городские электросети.

Так, в эти дни с 9 до 17 часов света не будет по ул. Белорусская 37-61, 2-80; ул. Киргизская 31-37, 38-48; пер. Хибинский 65-91, 66-90; пер. Кубанский 69-115, 68-108; пер. Манычский 33-91, 36-92; пер. Сальский 33-101, 44-82; пер. Медведецкий 47-71, 48-66; пер. Хопёрский 39-41, 44-48; пер. Донецкий 39-69, 66-96; пер. Игарский 63-83, 66-84; пер. Днепровский 63-79, 64-78; ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бакинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рацонализаторский 1-31, 2-24.

Также по 18 августа будут отключать свет на ул. Коминтерна, 2-14, 1-11; ул. Парижской Коммуны, 2-36, 1-23; ул. 1-я Краснодарская, 1-19, 2-32; пер. Таджикский, 1-9, 2-8. Электричество может исчезнуть в период времени с 7 утра до 17 часов. В этом районе идет замена электрических опор с проводами.