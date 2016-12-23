С юга в Ростов разрешат заезжать только общественному транспорту

На время реконструкции Южного подъезда к Ростову, этот въезд в город будет доступен только общественному транспорту. Об этом сообщили в администрации донской столицы. Большой ремонт разделили на два этапа. Первую часть по плану должны завершить в мае 2018 года.

«С марта по декабрь 2017 года будет ограничено движение на въезд в город Ростов с южной стороны. Такое решение принято для того, чтобы в срок и качественно обеспечить выполнение работ по реконструкции объекта. По этому маршруту будет продолжена только работа общественного транспорта», — пояснил Виталий Кушнарев.

После реконструкции подъезд будет расширен до 6-8 полос, что увеличит пропускную способность дороги до 120 тысяч машин в сутки. Сейчас, пояснили в администрации города, разрабатываются предложения по альтернативным маршрутам въезда в город.

Объем работ будет впечатляющий — строительство развязок и разворотов займет много времени, но, чтобы все выполнить в срок, и облегчить напряженное движение транспорта, будут построены две временные дороги для въезда и выезда из города со стороны проспекта Ворошиловский и улицы Сиверса.

Временные дороги обойдут все строительные площадки мостов, на них же ляжет вся технологическая нагрузка по подвозу материалов и конструкций для строительства, сообщили в администрации Ростова.