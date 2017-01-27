С закупками продуктов для детских садов и школ Волгодонска разбирается прокуратура

В конфликте вокруг закупок продуктов для школ и детсадов Волгодонска поставят точку прокуратура и Счетная палата. В середине января местные бизнесмены пожаловались, что их не допустили к аукционам на поставку, кроме того, власти отдали предпочтение ростовским фирмам. В управлении образования Волгодонска говорят, что не все так гладко — некоторые поставщики были внесены в реестр недобросовестных.

И сливочные, и копченые сосиски, а еще сардельки, шпикачки, колбасы. Ассортимент Цимлянского мясокомбината — две сотни наименований продукции. И качество, уверяет директор, всегда отличное.

«У нас прекрасная продукция, нас знают не только наша Ростовская область. И Волгоградская область, и Ставропольский край», — говорит директор Цимлянского мясокомбината Омар Рагимов.

А еще их давно знают в школах и детских садах Волгодонска. Цимлянский мясокомбинат полтора десятка лет поставляет свои продукты учебным заведениям. Однако в конце прошлого года, говорит директор, что-то пошло не так.

«Мы ждали, что будут аукционы, но они не состоялись по неизвестными причинам», — говорит директор «Цимлянского мясокомбината» Омар Рагимов.

В муниципальном конкурсе не смогли участвовать шесть предприятий Волгодонска и Цимлянска. Предприниматели рассказывают, что заключены прямые договоры с тремя ростовскими фирмами.

«Контракты были заключены все — 801 контракт — был заключен с поставщиками из города Ростова-на-Дону», — говорит юрист торгового предприятия Александр Чернобровин.

По мнению экс-поставщиков, нарушен 44-й федеральный закон, поскольку не были проведены конкурсы и аукционы.

«Все аргументы по поводу «честно или не честно» на сегодня проверяются. Это предмет проверки контрольно-счетной палаты г. Волгодонска, это предмет проверки органов финконтроля г. Волгодонска», — говорит глава администрации г. Волгодонска Андрей Иванов.

По словам и заведующей, и шеф-повара этого детского сада, с приходом новых партнеров все стало лучше. Кроме цен на некоторые продукты.

«Стоимость ряда продуктов стала другой, но я могу сказать, что стоимость дня, которая определена постановлением, она на сегодня не превышается», — говорит заведующая детским садом «Аленький цветочек» Елена Юрченко.

В школе номер 1 к качеству продуктов ростовских фирм претензий не имеют. А вот раньше, говорят, бывало по-другому.

«Да, бывало не соответствовало качеству, приходилось возвращать. Данный продукт не принимали, было и такое», — говорит шеф-повар столовой школы №1 Ольга Белкина.

Кто прав, кто виноват в этой истории, будут решать компетентные органы. Ситуация обратила на себя внимание губернатора.

И сегодня стало известно, что глава Волгодонска отстранил главу отдела образования города Анну Пустошкину от исполнения обязанностей на время расследования. Документ подписан несколько часов назад.