Салаты с кишечной палочкой и плесенью продавали в супермаркетах Ростова

В салатах на прилавках донских супермаркетов обнаружили кишечную палочку и плесень. Как сообщили в региональном департаменте потребительского рынка, в крупных торговых точках Ростова специалисты ведомства закупили 11 образцов продукции. Исследования показали, что более половины из них не соответствуют качеству. Информацию о нарушениях направили в областной Роспотребнадзор, а также руководству предприятий.