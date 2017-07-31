Лента новостей

ОБЩЕСТВО

Салаты с кишечной палочкой и плесенью продавали в супермаркетах Ростова

18:10 Понедельник, 31.07.2017

В салатах на прилавках донских супермаркетов обнаружили кишечную палочку и плесень. Как сообщили в региональном департаменте потребительского рынка, в крупных торговых точках Ростова специалисты ведомства закупили 11 образцов продукции. Исследования показали, что более половины из них не соответствуют качеству. Информацию о нарушениях направили в областной Роспотребнадзор, а также руководству предприятий.

Еще темы рубрики

31 июля 2017
Салаты с кишечной палочкой и плесенью продавали в супермаркетах Ростова
31 июля 2017
На открытие памятника «солнечному клоуну» в Ростове пришли сотни поклонников
31 июля 2017
Владельцем Парамоновских складов стала топливная компания Ростова
31 июля 2017
Случайные прохожие в Ростове задержали вора, вырвавшего сумку у девушки

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.