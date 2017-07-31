Салаты с кишечной палочкой и плесенью продавали в супермаркетах Ростова
В салатах на прилавках донских супермаркетов обнаружили кишечную палочку и плесень. Как сообщили в региональном департаменте потребительского рынка, в крупных торговых точках Ростова специалисты ведомства закупили 11 образцов продукции. Исследования показали, что более половины из них не соответствуют качеству. Информацию о нарушениях направили в областной Роспотребнадзор, а также руководству предприятий.
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