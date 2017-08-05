Самолет ‘Ростов-Римини’ после взлета вернулся в Южную столицу
Самолет, выполнявший рейс ‘Ростов-Римини’ в субботу 5 августа в 17:05, после взлета вернулся в аэропорт. Данные подтвердили собственные источники «Вестей. Дон». Рейс выполняет авиакомпания ‘Ямал’. По предварительным данным, причина незапланированной посадки — техническая неисправность. Самолет довольно продолжительное время кружил над регионом — вырабатывая топливо. Приземлился в 18:35. Официального подтверждения пресс-службы аэропорта пока нет, неизвестно и когда пассажиры смогут продолжить полет. На онлайн-табло аэропорта Римини рейс по-прежнему значится, его прибытие ожидается в 21:00, так же рейс помечен отправленным на онлайн табло ростовской аэрогавани.
Так же с задержкой почти в час, о чем свидетельствуют данные интернет-сервиса flightradar24, в Римини из Ростова вылетел и самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», сейчас он направляется в итальянский аэропорт.
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