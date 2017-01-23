Самых талантливых детей выбрали в Новочеркасске

В Новочеркасске выбрали самых талантливых детей. На ежегодный конкурс было подано 400 заявок, 35 участников стали победителями в различных номинациях. Лучших определяли в образовании, спорте, искусстве. Для очень уж разносторонних талантов сделана специальная номинация «Вне формата».

«Звёздочки можно сосчитать, полюбоваться ими, но к ним нельзя прикоснуться руками..», — старинную китайскую песню исполняют две звёздочки из Новочеркасска. Сёстры Даша и Маша — участницы городского конкурса талантливых детей. Кроме китайского языка осваивают английский, старославянский. Занимаются хореографией, рисованием. Не понимают сверстников, которым бывает скучно.

«У них остаётся много времени, чтобы побаловаться, повалять дурака. А мы с Дашей так не можем — если мы сидим, нам скучно, нечем заниматься. Поэтому нас родители и отдают на всякие секции», — говорит участница конкурса Маша Янучок.

В конкурсе «Городские звёзды 2016″ сёстры Янучок победили в номинации с названием «Вне формата» — слишком уж разносторонние таланты. Остальные дети стали лучшими в образовании, спорте, искусстве. Этот конкурс в Новочеркасске проводят уже четвёртый раз. В 16-м году рекордное количество участников — заявки подали почти 400 юных талантов от 5 до 18 лет.

«У нас очень много чемпионов, участников всяких олимпиад, соревнований. Я даже не представляла, что у нас столько чемпионов в городе. И мы должны об этом знать — не только Новочеркасск, не только Ростовская область, вся страна. Какое в столице донского казачества растёт поколение», — говорит председатель региональной общественной организации «Центр социальных инициатив», организатор конкурса Марина Поволоцкая.

Это и есть основная цель проекта — поощрить и мотивировать. Победители, в этот раз их 35, становятся знаменитостями, пусть пока в масштабах города.

«Успехи детей, который сейчас заметили, и слава Богу, что их заметили, это уровень, понимаете. Достижения в 9 лет, тебя заметили, твой труд — это здорово, на самом деле», — говорит мама участниц конкурса Оксана Янучок.

Кубки, грамоты, призы, поимённое поздравление с экрана от больших звёзд кино, спорта, эстрады. А ещё оформят красивый стенд с фотографиями победителей, который весь год будет путешествовать по школам Новочеркасска и выставляться на всех городских мероприятиях. Пока это все лавры, но организаторы упорно работают над тем, чтобы результаты конкурса «Городские звёзды» получили официальное признание и стали весомыми бонусами для дальнейшей учёбы и карьеры талантливых новочеркассцев.