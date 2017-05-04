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ОБЩЕСТВО

Таинственные ядохимикаты продолжают загрязнять реку Темерник

21:50 Четверг, 04.05.2017

20-07 История сброса канализации из жилищного комплекса Суворовский в Темерник получила продолжение. После того, как в марте в Министерстве природных ресурсов прошло совещание по вопросам загрязнения реки, было принято решение модернизировать очистные сооружения Суворовского. Работу проделали, но таинственные ядохимикаты продолжают появляться в реке.

Очистные сооружения жилого района Суворовский обиваются чистой воды и такой же репутации. Поэтому, когда жители окрестных территорий стали жаловаться на дурной запах в районе балки реки Темерник, специалисты обслуживающей компании сразу занялись решением проблемы.

«На канализационных сетях 140-го военного городка, находящегося рядом с нами, к сожалению были сделаны сбросы из машин стоков. Формальдегиды, перекись водорода и многие другие ядовитые вещества. Данные вещества произвели уничтожение биологической среды, которая осуществляет очистку стоков на наших очистных сооружениях», — говорит генеральный директор ООО «КЭСК» Олег Алимов.

Оборудование здесь показывают с гордостью. Такое в России могут себе позволить только два города Санкт Петербург и Ростов-на-Дону. Однако, после аварии техническую мощь усилили ещё больше.

«В настоящее время на наших очистных сооружениях была реконструирована система аэрации, добавлена воздуходувка, большей производительности для улучшения качества окисления кислородом, а также аэрирования конечного ила. На станции происходит полная трёхступенчатая доочистка, включающая в себя отделение фосфатов и фильтрации воды, плюс ультрафиолетовое обеззараживание. Все технологии позволяют соблюсти экологические нормы», — говорит начальник очистных сооружений ООО «КЭСК» Святослав Градобоев.

Конечный результат — 2 тысячи кубометров переработанной воды. Однако чистой она остается недолго.

«Вы можете посмотреть выше по течению руководство приняло решение и мы полностью убрали весь мусор, чтобы показать стоки, которые выходят с очистных сооружений насколько они очищены и смешиваются со стоками несанкционированного сброса, который выше по течению», — говорит главный инженер ООО «КЭСК» Сергей Юртаев.

Отходы, по словам работников очистных, привозят неизвестные машины и сбрасывают прямо в балку реки Темерник, а уже там они смешиваются с чистой переработанной водой Суворовского. Суворовцы и дальше будут вести модернизацию производства.

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