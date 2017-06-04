Сегодня вечером на набережной ростовчане смогут загадать желание
Красочный флешмоб пройдет сегодня вечером на ростовской набережной. В 19 часов волонтеры благотворительного фонда «Время Добра» ждут всех желающих — у поющего фонтана будут запускать воздушные шары с желаниями и мечтами. Как пояснили организаторы, всех пришедших ждет незабываемое зрелище — сотни разноцветных шаров в небе! Средства от необычной акции пойдут на благоустройство одного из детских садов Железнодорожного района. Отметим, флешмоб продлится до 21 часа.
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В чём тут «флешмоб»?
Что здесь вызывает недоумение случайных очевидцев действия?
Где внезапность, необычность и абсурдность происходящего, присущие флешмобу?
Что тут «из ряда вон»?
Самое главное: у флешмоба нет никакой иной цели, кроме как удивить окружающих, развлекая себя именно этим.
А тут — обычный перфоманс. Шоу, движняк. Групповая анимация, если хотите.
Но никак не флешмоб.
Хватит оскорблять подобными хороводами ветеранов настоящего флешмоба.
Если интересно, — поищите в сети видеозаписи реальных флешмобов, когда в течение всего рабочего дня в супермаркете «Тихий Дон» разные незнакомые люди покупали по одному рулону туалетной бумаги.
Или когда прохожие останавливались у витрины Макдональдса в ЦУМе, доставали свой домашний бутерброд и, смотря через витрину на посетителей, едящих маки и смотрящих на улицу, съедали свой бутерброд и шли дальше.
Когда в Москве провожали, а в Ленинграде встречали поезд, а у встречающих и провожающих вместо глаз были половинки теннисных шариков.
Или когда в «Масло-Сыре» покупатели по мобильным перечисляли своим домашним весь товар с ценников..
А «Марафон» по садовой с трубкой, на которой было написано «Факел»..
Или Ёлка перед входом в Парк Горького первого июня и танцы вокруг неё с песнями про ёлочку.
Или просто танцы в М-Видео, когда кто-то включил в муз. центре диск со «Старой мельницей»..
Да что вы знаете о флешмобах?!