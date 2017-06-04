Сегодня вечером на набережной ростовчане смогут загадать желание

Красочный флешмоб пройдет сегодня вечером на ростовской набережной. В 19 часов волонтеры благотворительного фонда «Время Добра» ждут всех желающих — у поющего фонтана будут запускать воздушные шары с желаниями и мечтами. Как пояснили организаторы, всех пришедших ждет незабываемое зрелище — сотни разноцветных шаров в небе! Средства от необычной акции пойдут на благоустройство одного из детских садов Железнодорожного района. Отметим, флешмоб продлится до 21 часа.