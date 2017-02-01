Село Чистополье успешно развивается благодаря деятельности Людмилы Алейниковой

В этом году Ростовская область отметит 80 лет со дня образования, к этой дате телерадиокомпанией «Дон-ТР» запланирован цикл сюжетов о людях, которые сделали донской регион одним из лучших в стране. Этот сюжет об удивительной женщине из села Чистополье Родионово-Несветайского района.

Она «пишет» книгу своей жизни не первый год, и практически все главы так или иначе связаны с родным селом со звучным названием Чистополье, что в Родионово-Несветайском районе. В первых главах — появление семьи, детей. Именно 42 года назад здесь Людмила Михайловна Алейникова связала свою судьбу с мужем Алексеем.

Сначала уехали работать в соседний Новошахтинск, а когда шахты стали закрываться, вспоминает, вернулись в родное село, где уже родились внуки. Была депутатом местного собрания, восемь лет возглавляет сельский Дом культуры, который для жителей села является некой площадкой цивилизации, включающей в себя буквально всё.

«Когда-то село считали селом-призраком. Но сельчане поднялись и своими усилиями, своим трудом газифицировали населенный пункт, уже семь лет в каждом доме есть газ и тепло. Это моя отдушина. Я здесь получаю удовольствие, так как ко мне идут и детишки, приходят много людей, так как мы проводим здесь интересные и задушевные мероприятия. Меня всегда окружают добрые люди, которые поддерживают», — говорит заведующая чистопольевским Домом культуры Людмила Алейникова.

В эти дни чистопольцы готовятся к важному мероприятию — Дню освобождения села от фашистских захватчиков. Потом, напоминает неугомонная Людмила Михайловна, начнется подготовка к 23 февраля, а еще впереди всех ожидает народный праздник Масленица. Во всех мероприятиях местные жители участвуют от мала до велика.

«Очень хорошая, она нас радует. Если что-то не так делаем, то поправляет», — отмечает Ярослав Удовенко.

«В повседневной жизни нет того, что есть в клубах — атмосферы праздника и доброты. Мы это делаем для того, чтобы люди поняли, что в мире больше доброты, чем зла», — поясняет Мадина Вахидова.

В маленьком Чистополье проживают 13 детей, которые ежедневно, преодолевая на автобусе 12 километров по пока ещё не отремонтированной дороге, посещают Большекрепинскую среднюю школу. Дорога к знаниям для ребят не по-взрослому трудна. Эта боль, признаётся Людмила Алейникова, которую победить пытаются уже несколько лет.

«Дети нас связывают очень тесно, поэтому возникло желание сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Многие десятилетия дорога не ремонтировалась. Мы обратились в телекомпанию «Дон-ТР», в администрацию области, и двигателем всех этих направлений была Людмила Михайловна», — рассказывает директор Большекрепинской средней школы Татьяна Оноприенко.

Она отмечает свой юбилей в год 80 Ростовской области, а ещё радуется, что именно в её День рождения родилась старшая внучка Софья. Вот такие совпадения. Планов на этот год много. Главные из которых уже весной торжественно открыть в честь юбилея известного земляка Николая Чеботарёва мемориальную доску на здании Дома культуры. Найти средства на установку в селе детской площадки и провести огромный праздник в честь завершения строительства долгожданной дороги, ведущей к знаниям.В этом году Ростовская область отметит 80 лет со дня образования, к этой дате телерадиокомпанией «Дон-ТР» запланирован цикл сюжетов о людях, которые сделали донской регион одним из лучших в стране. Этот сюжет об удивительной женщине из села Чистополье Родионово-Несветайского района.

Она «пишет» книгу своей жизни не первый год, и практически все главы так или иначе связаны с родным селом со звучным названием Чистополье, что в Родионово-Несветайском районе. В первых главах — появление семьи, детей. Именно 42 года назад здесь Людмила Михайловна Алейникова связала свою судьбу с мужем Алексеем.

Сначала уехали работать в соседний Новошахтинск, а когда шахты стали закрываться, вспоминает, вернулись в родное село, где уже родились внуки. Была депутатом местного собрания, восемь лет возглавляет сельский Дом культуры, который для жителей села является некой площадкой цивилизации, включающей в себя буквально всё.

«Когда-то село считали селом-призраком. Но сельчане поднялись и своими усилиями, своим трудом газифицировали населенный пункт, уже семь лет в каждом доме есть газ и тепло. Это моя отдушина. Я здесь получаю удовольствие, так как ко мне идут и детишки, приходят много людей, так как мы проводим здесь интересные и задушевные мероприятия. Меня всегда окружают добрые люди, которые поддерживают», — говорит заведующая чистопольевским Домом культуры Людмила Алейникова.

В эти дни чистопольцы готовятся к важному мероприятию — Дню освобождения села от фашистских захватчиков. Потом, напоминает неугомонная Людмила Михайловна, начнется подготовка к 23 февраля, а еще впереди всех ожидает народный праздник Масленица. Во всех мероприятиях местные жители участвуют от мала до велика.

«Очень хорошая, она нас радует. Если что-то не так делаем, то поправляет», — отмечает Ярослав Удовенко.

«В повседневной жизни нет того, что есть в клубах — атмосферы праздника и доброты. Мы это делаем для того, чтобы люди поняли, что в мире больше доброты, чем зла», — поясняет Мадина Вахидова.

В маленьком Чистополье проживают 13 детей, которые ежедневно, преодолевая на автобусе 12 километров по пока ещё не отремонтированной дороге, посещают Большекрепинскую среднюю школу. Дорога к знаниям для ребят не по-взрослому трудна. Эта боль, признаётся Людмила Алейникова, которую победить пытаются уже несколько лет.

«Дети нас связывают очень тесно, поэтому возникло желание сдвинуть вопрос с мёртвой точки. Многие десятилетия дорога не ремонтировалась. Мы обратились в телекомпанию «Дон-ТР», в администрацию области, и двигателем всех этих направлений была Людмила Михайловна», — рассказывает директор Большекрепинской средней школы Татьяна Оноприенко.

Она отмечает свой юбилей в год 80 Ростовской области, а ещё радуется, что именно в её День рождения родилась старшая внучка Софья. Вот такие совпадения. Планов на этот год много. Главные из которых уже весной торжественно открыть в честь юбилея известного земляка Николая Чеботарёва мемориальную доску на здании Дома культуры. Найти средства на установку в селе детской площадки и провести огромный праздник в честь завершения строительства долгожданной дороги, ведущей к знаниям.