Село Летник Песчанокопского района Ростовской области отметило 223 День рождения
Один День рождения на три тысячи человек. Селу Летник Песчанокопского района исполнилось 223 года. Основанное ещё во времена Екатерины, село по-прежнему растёт и развивается. Да и люди тут живут особенные, причём и стар и млад.
Он пишет Книгу памяти родного села уже семь лет. Сначала появился том о погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную. Во втором — краткие биографии вернувшихся живыми с фронта. И в каждой книге, после поисковых работ, появляются новые сведения о погибших и пропавших без вести земляках.
«У нас село большое было. Но говорили, что погибло у нас всего 376 человек и 350 вернулись с фронта. Но при таком большом селе? Меня это заинтересовало и я начал разыскные работы. В общей сложности, список этот увеличился больше, чем на тысячу человек», — говорит краевед, почётный житель села Летник Валерий Лунёв.
И теперь при помощи местной администрации Валерий Лунёв пытается найти средства, чтобы опубликовать третью книгу памяти. Результаты титанического труда, считают здесь, должны стать общедоступными. В селе Летник, которому давно перевалило за 200 лет, немало известных земляков. На празднование Дня рождения специально приехала землячка — художница Оксана Архипова. Сегодня она преподаёт классическую живопись в Италии. На полотнах, выставленных в честь Дня села, много родных мотивов.
«С огромным удовольствием я представляю и дарю такую приятную минутку, которую они проведут у моих картин. Останавливаются, спрашивают, узнают места», — говорит художница Оксана Архипова.
Сегодняшнее Летницкое поселение — это общий дом с развитой инфраструктурой, в котором проживают три тысячи жителей. Богатое наследство нынешним летничанам досталось от прадедов. Название села связано со словом «лето». Ещё со времён Екатерины Второй здесь стояли летние лагеря. Оттуда всё и пошло. Предки открыли эту местность в далёком 1792 году.
Досконально историю села знает одна из самых известных жителей — Герой социалистического труда, легендарная Нина Переверзева. На День рождения она пришла со знаком отличия — ей есть, чем гордиться.
«Если бы поднялись те люди, которые приехали на это место жить, они бы сказали: «Ой! А тут рай! Какая красота! Какие люди — и одеты красиво, и грамотные!», — говорит Герой социалистического труда Нина Переверзева.
«Взрослые борщ варили, длинные столы стояли, а нам, детворе, по ореху давали — кислые орехи в печке русской пекли. Какие они вкусные были», -вспоминает Герой социалистического труда, легендарная Нина Переверзева.
Сегодня, подводя некоторые итоги за ещё один прожитый год, здесь не забывают о том, что нужно ещё делать для достойной жизни людей.
«Покушать есть что, каждый выращивает свое, продать можно и жить за этот счёт. Но если бы у нас был маленький заводик — я всегда мечтала об этом, который был когда-то у нас, была фабрика какая-то, где могли бы женщины работать — было бы замечательно», — говорит глава Летницкого сельского поселения Наталья Ткаченко.
А ещё в планах — продолжить строительство водопроводов и проложить долгожданную новую дорогу в селе на улице Набережной. Благо, что газ уже появился во всех домах.
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Ищу своего прадеда Архипов кузма, похоронен в летнике в 1916 году,больше незнаю!