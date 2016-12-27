Семье Владимира Халимона донские власти выплатят миллион рублей

В составе ансамбля имени Александрова, который находился на борту потерпевшего крушение под Сочи ТУ-154, был и житель Ростовской области Владимира Халимон. По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева близким погибшего артиста из резервного фонда региона выплатят 1 миллион рублей, сообщили в пресс-службе главы Дона.

«Это невосполнимая утрата и тяжелое горе для всей семьи. Разделяю вашу боль и скорблю вместе с вами», — говорится в телеграмме губернатора, отправленной в адрес родителей погибшего.