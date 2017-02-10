Северо-Кавказский региональный центр МЧС будет ликвидирован
Штат спасателей Южного регионального центра МЧС будет увеличен. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника ЮРЦ Игоря Одера. Расширение штата пройдет за счет присоединения главных управлений Северо-Кавказского округа. В свою очередь Северо-Кавказский региональный центр будет ликвидирован.
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