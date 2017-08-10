Севрюга, белуга, стерлядь: в Ростовской области выращивают осетровых редких видов

Ростовская область занимает лидирующие позиции в стране по выращиванию товарной рыбы ценных пород. На прилавках магазинов уже продается икра осетровых, произведенная на Дону. Сегодня в планах у рыбной компании расширить видовое разнообразие речных и морских обитателей, а также выращивать раков.

На предприятии пересадка рыбы происходит раз в месяц. Здесь пытаются создать условия близкие к естественной среде — солёность воды приближена к природной, ведь кроме стерляди все остальные виды являются морскими обитателями.

«У нас большое количество видов — тех, которые люди даже забыли. У всех на слуху есть осётр, но никто не знает какой он бывает: русский, стерлядь, белуга и севрюга. Кормовая база у нас очень хорошая, используем экологически чистые и дорогие корма», — рассказывает генеральный директор ООО «Азово-Донская осетровая компания» Иван Милованов.

Рыбу пересаживают, а потом рассаживают по размерному ряду, а также по полу. Этому тоже есть объяснение — у осетровых сильные вытесняют слабых. Предприятие имеет около 300 квадратных метров садков, и здесь намерены расширять видовое разнообразие: русский и сибирский осётр, севрюга, белуга, бестер — всего 8 видов осетровых. Кроме того, начали выращивать кою — рыбу из семейства карповых.

Пока цена на донскую чёрную икру, обещают производители, будет равна себестоимости, чтобы заинтересовать потребителей. В планах — выращивать раков — австралийских, калифорнийских и донских. Это значит, что у Ростовской области есть хороший шанс остаться в лидерах по выращиванию товарной рыбы.