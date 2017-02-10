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ОБЩЕСТВО

Шахтинский роддом станет межтерриториальным

14:30 Пятница, 10.02.2017

Родильный дом в городе Шахты станет межтерриториальным. Новый статус позволит врачам принимать рожениц и из других районов области. Также в планах создать в городе новую муниципальную медслужбу — она объединит все женские консультации, гинекологические кабинеты и родильный дом.

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