Шахтинский роддом станет межтерриториальным
Родильный дом в городе Шахты станет межтерриториальным. Новый статус позволит врачам принимать рожениц и из других районов области. Также в планах создать в городе новую муниципальную медслужбу — она объединит все женские консультации, гинекологические кабинеты и родильный дом.
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