«Шелковый путь» в 100 гигабайтах: ростовский фотограф вернулся со знаменитого ралли

100 гигабайт снимков привез в Ростов фотограф Сергей Поливец с ралли «Шёлковый путь». Сегодня он вернулся из своего третьего путешествия вместе с лучшими автогонщиками планеты. Маршрут гонки пролегал через города России, Казахстана и Китая. Вся протяженность пути — почти 10 тысяч километров. Сергей Поливец — один из официальных фотографов ралли. Всего за две недели гонки он сделал около семи тысяч фото. Теперь предстоит отобрать только 10 лучших.

«Меня уже перестали волновать машины. Я восторгался автомобилями, я просто никогда их не видел вблизи, тем более — звёзд мирового спорта! Но понемногу пришло осмысление, что пилотируют-то их всё-таки люди! Сейчас я стал больше внимания уделять эмоциям, портретам. Проехала классно машина, а кто в ней сидит? До сих пор в лицо этого человека никто не знает — он в шлеме, за стеклом. Поэтому мне приходится немножко раскрывать тайну: «А кто же этот брутальный человек?». А выходит мальчик 29-ти лет — худенький — выпрыгнул из машины — это Антон Шибалов — чемпион «Африка ЭкоРейс», — говорит фотограф ралли-рейда «Шёлковый путь» Сергей Поливец.