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ОБЩЕСТВО

Шесть пунктов обогрева будут развернуты на дорогах донского региона

16:26 Пятница, 27.01.2017

В связи с похолоданиями в Ростовской области МЧС развернет на федеральных дорогах региона шесть пунктов обогрева. Оперативные группы экстренных служб будут дежурить на участках федеральных трасс М-4 и М-23 в Каменском, Морозовском, Красносулинском, Октябрьском, Аксайском и Неклиновском районах.

«Специалисты дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по РО в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий и оперативной обстановки. Дежурство мобильных постов продлится до утра понедельника. В случае резкого ухудшения погодных условий, дежурство продолжится», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

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