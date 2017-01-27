Шесть пунктов обогрева будут развернуты на дорогах донского региона

В связи с похолоданиями в Ростовской области МЧС развернет на федеральных дорогах региона шесть пунктов обогрева. Оперативные группы экстренных служб будут дежурить на участках федеральных трасс М-4 и М-23 в Каменском, Морозовском, Красносулинском, Октябрьском, Аксайском и Неклиновском районах.

«Специалисты дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по РО в режиме реального времени отслеживают изменения погодных условий и оперативной обстановки. Дежурство мобильных постов продлится до утра понедельника. В случае резкого ухудшения погодных условий, дежурство продолжится», — сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.