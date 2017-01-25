Школьники Ростова приняли участие в областном этапе олипмиады по экономике
24 января в ДГТУ в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников провели проверку знаний по экономике. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в ней приняли участие 13 человек, которые представляли Лицей классического элитарного образования», лицей №14 «Экономический», школу № 44, гимназию № 95 и классический лицей №1. Добавим, ребята прошли два тура. В первом они писали тесты, а во втором решал задачи.
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