Школьники Ростова приняли участие в областном этапе олипмиады по экономике

24 января в ДГТУ в рамках регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников провели проверку знаний по экономике. Как сообщает сайт администрации донской столицы, в ней приняли участие 13 человек, которые представляли Лицей классического элитарного образования», лицей №14 «Экономический», школу № 44, гимназию № 95 и классический лицей №1. Добавим, ребята прошли два тура. В первом они писали тесты, а во втором решал задачи.