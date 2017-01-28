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Школьники Ростова приняли участие в военно-спортивных соревнованиях

9:15 Суббота, 28.01.2017

27 января в рамках месячника оборонно-массовой работы, состоялись военно-спортивные соревнования детских патриотических объединений Дворца творчества детей и молодежи и школ донской столицы.

Как сообщает сайт администрации Ростова-на-Дону, свое мастерство продемонстрировали ребята из отрядов: «Юный моряк», «Юный суворовец» и «Юный летчик», клубов «Рысь» и «Порубежник», а также юнармейских отрядов школ № 16 и № 78.

Он приняли участие в смотре строевой подготовки, состязаниях по разборке-сборке автомата Калашникова, гражданской обороне, стрельбе из пневматической винтовки, показали свое знание истории в военно-исторической викторине. Добавим, следующий этап соревнований проведут 3 февраля на базе школы № 16.

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