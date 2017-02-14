Школьников Дона приглашают к участию в конкурсе детского рисунка
В период с 21 по 24 апреля в городе Турции пройдет VIII Международная конференция городов Всемирного наследия Евразии «Наследие, дети и туризм». Как сообщает сайт администрации Таганрога, в рамках мероприятия проведут конкурс детских рисунков.
К участию приглашаются дети до 14-ти лет. Ребята должны отразить в работах культурное наследие своих городов или местности, в которой они проживают. Добавим, по всем вопросам можно обращаться в центр международного сотрудничества конгресса. Контактное лицо — Асланова Дарья Владимировна. Телефоны: 8(495)697-18-93, 8(915)322-49-30. e-mail: aslаnova.congress@yandex.ru.
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