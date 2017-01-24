Школьников и педагогов Дона приглашают к участию во всероссийских конкурсах

В первом полугодии 2017 года пройдет ряд всероссийских творческих мероприятий для школьников, учителей, родителей и педагогов дополнительного образования, сообщает сайт администрации Таганрога.

Так в период с 15 по 17 марта состоится Всероссийский форум исследовательских и творческих работ «Мы гордость России». К участию приглашаются ребята в возрасте от 7 до 12 лет, педагоги, родители. Регистрация участников до 27 февраля 2017.

С 12 по 14 апреля — Всероссийская конференция обучающихся «Мой вклад в величие России». Регистрация продлится до 27 марта. Также участников приглашают посетить научно-методический педагогический форум «Наставники будущего», который будет проходить с 26 по 28 апреля. Регистрация — до 4 апреля 2017.