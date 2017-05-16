Школа каскадеров появится в Ростовской области

Её создадут в станице Старочеркасской Аксайского района. Воспитанников будут обучать мастерству верховой езды. Напомним, в регионе создается кинокластер. В Старочеркасской воссоздают казачью станицу 18-19 веков. Уже к концу июля начнутся съемки первого фильма — «Атаман Платов». Школа каскадеров станет одним из объектов этого кинокластера.

Добавим, инициатором открытия школы на Дону стал известный постановщик трюков и каскадер Евгений Богородский. Он уроженец Ростовской области. Работал на съемках почти всех отечественных фильмов с лошадями, в том числе «Человека с бульваров Капуцинов». Специалист приложил руку и к созданию некоторых иностранных лент. В частности, одной из частей «Полицейской академии».