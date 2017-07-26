Шлем, который фиксирует психофизические данные, представят донские изобретатели на коференции в Москве
Шлем, который фиксирует психофизические данные военнослужащего, представит Дон в Москве в ноябре на межведомственной научно-практической конференции, посвященной информационному взаимодействию в области обороны страны. Об этом сегодня сообщает донское правительство. Аппарат создали резиденты Южного IT-парка.
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