Шлем, который фиксирует психофизические данные, представят донские изобретатели на коференции в Москве

Шлем, который фиксирует психофизические данные военнослужащего, представит Дон в Москве в ноябре на межведомственной научно-практической конференции, посвященной информационному взаимодействию в области обороны страны. Об этом сегодня сообщает донское правительство. Аппарат создали резиденты Южного IT-парка.