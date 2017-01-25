Сергей Шойгу: ‘Войска на юге России следует укреплять из-за ситуации на Украине’
Укрепление войск в Южном военном округе продолжится. Об этом сегодня заявил глава оборонного ведомства страны. По словам Сергея Шойгу, причина — ситуация на юге-востоке Украины и угроза терроризма.
В этих условиях необходимо совершенствовать боевой состав войск, оснащать военных новыми образцами вооружения, а также развивать военную инфраструктуру. Напомним, на прошлой неделе Сергей Шойгу посетил полигон «Кадамовский» и представил офицерам ЮВО нового командующего Александра Дворникова.
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