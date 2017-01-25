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Сергей Шойгу: ‘Войска на юге России следует укреплять из-за ситуации на Украине’

16:11 Среда, 25.01.2017

Укрепление войск в Южном военном округе продолжится. Об этом сегодня заявил глава оборонного ведомства страны. По словам Сергея Шойгу, причина — ситуация на юге-востоке Украины и угроза терроризма.

В этих условиях необходимо совершенствовать боевой состав войск, оснащать военных новыми образцами вооружения, а также развивать военную инфраструктуру. Напомним, на прошлой неделе Сергей Шойгу посетил полигон «Кадамовский» и представил офицерам ЮВО нового командующего Александра Дворникова.

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